MWM: ВС РФ уничтожают ПВО Украины быстрее, чем Запад успевает их производить

Журнал подчеркнул снижающуюся эффективность систем Patriot в ходе украинского конфликта из-за высокой эффективности оперативного-тактического ракетного комплекса "Искандер-М"

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Темпы уничтожения украинских систем ПВО вооруженными силами России превысили коллективные возможности стран Запада по их производству. Об этом сообщил журнал Military Watch Magazine (MWM).

Читайте также

Отвоевалось: какое западное вооружение захвачено в спецоперации

По его информации, стоимость каждой системы Patriot оценивается примерно в $2,5 млрд, что делает ее одной из самых дорогих систем вооружения, используемых Вооруженными силами Украины, при этом финансирование поставок было особенно обременительным для Германии и других стран Западного блока.

Отмечается, что план, по которому администрация президента США Дональда Трампа передвинула ФРГ вперед Швейцарии в очереди для поставки с конвейера зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на Украину, привел к задержкам в пополнении запасов поставляемых систем ПВО.

MWM также подчеркнул падающую эффективность систем Patriot в ходе конфликта на Украине из-за высокой эффективности оперативного-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".