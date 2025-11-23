Трамп: США внесут "Братьев-мусульман" в перечень террористических организаций

Американский президент уточнил, что окончательные документы находятся в стадии подготовки

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Jacquelyn Martin

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. США планируют вскоре внести международное исламистское движение "Братья-мусульмане" (запрещено в РФ) в национальный перечень иностранных террористических организаций. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил 23 ноября порталу Just the News.

"Это будет сделано в самых жестких и решительных формулировках", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос. "Окончательные документы находятся в стадии подготовки", - добавил Трамп.

Летом 2025 года в Палату представителей и Сенат Конгресса США были внесены законопроекты о признании движения террористической организацией.