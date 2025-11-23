Орбан, вероятно, не поедет в Луанду на экстренный саммит ЕС по Украине

БУДАПЕШТ, 23 ноября. /ТАСС/. Президент Венгрии Тамаш Шуйок примет участие в саммите Евросоюза и Африканского союза, который состоится 24 ноября в Луанде. Об этом сообщила пресс-служба президента, уточнив, что Шуйок выступит в столице Анголы с речью на тему "Мир, безопасность и управление".

Это означает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, скорее всего, не поедет на экстренный саммит ЕС по Украине, который также состоится в Луанде 24 ноября - он пройдет после совещания стран Европы и Африки. Глава Евросовета Антониу Кошта пригласил туда лидеров всех 27 стран ЕС, чтобы срочно обсудить новый план США по урегулированию украинского конфликта.

Запрос корреспондента ТАСС в пресс-службу премьер-министра Венгрии по поводу того, поедет ли он в Анголу, пока остается без ответа.

Возможность присутствия Орбана на экстренном саммите ЕС вызывает повышенное внимание в связи с особой позицией Венгрии в Евросоюзе. Венгерское правительство безоговорочно поддержало новый американский план урегулирования конфликта на Украине и призвало страны Западной Европы и Киев одобрить этот документ.