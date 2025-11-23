Мерц назвал переговоры в Женеве "крайне сложными"

Канцлер Германии надеется, что на них удастся согласовать позицию для достижения перемирия

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 23 ноября. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что, по его информации, переговоры по Украине проходят сложно, и выразил надежду на то, что на них хотя бы удастся согласовать позицию для достижения перемирия.

"Я слышу, что это крайне сложные переговоры, поскольку сейчас в условиях серьезной нехватки времени речь идет о том, чтобы как можно скорее как минимум достигнуть перемирия", - сказал глава правительства в интервью телеканалам ProSieben и Sat1. Мерц считает, что договоренность о режиме прекращения огня позволит начать диалог с Россией по существу.

Источники агентства DPA в ЕС также описали переговоры как "очень сложные". По их данным, США на встрече с украинской стороной оказывали значительное давление на представителей Киева.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил журналистам, что американская и украинская делегации в ходе переговоров в Женеве достигли прогресса по плану урегулирования конфликта и обсуждают поступившие им предложения по его доработке.