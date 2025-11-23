Голосование на выборах президента Республики Сербской завершилось в срок

Значительных инцидентов не зафиксировали

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГРАД, 23 ноября. /ТАСС/. Голосование на досрочных выборах президента Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) планово завершилось в 19:00 по местному времени (21:00 мск). Об этом сообщило местное Радио и телевидение.

По данным Центральной избирательной комиссии БиГ, за четыре часа до закрытия участков проголосовало 322 239 избирателей (26%). Выборы прошли без каких-либо значительных инцидентов. Ряд участков открылись позднее из-за снегопадов, голосование на одной локации в муниципалитете Кнежево перенесли на 30 ноября.

Досрочные выборы стали следствием многолетнего политического противостояния лидера боснийских сербов Милорада Додика с центральными органами БиГ и институтом высокого представителя. Ранее занимавший посты премьер-министра Республики Сербской, президента республики и члена Президиума БиГ политик последовательно критиковал решения Суда Боснии и Герцеговины, Конституционного суда и высокого представителя, отстаивая интересы энтитета.

После вынесения ему приговора в феврале 2025 года - одного года лишения свободы и шестилетнего запрета на политическую деятельность - ЦИК БиГ прекратила его президентские полномочия. Парламент Республики Сербской сначала оспаривал это решение, однако затем назначил временно исполняющей обязанности президента советницу Додика Ану Тришич-Бабич. В сентябре Додик отказался от курса на бойкот выборов.

На пост президента Республики Сербской претендуют шесть кандидатов. Основными претендентами являются представитель правящей партии "Союз независимых социал-демократов" (СНСД) министр научно-технологического развития и бывший глава МВД Синиша Каран. Его главный соперник от оппозиции - кандидат от Сербской демократической партии (СДП) Бранко Блануша.