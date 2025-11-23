Премьер Белоруссии призвал Литву в ситуации на границе действовать в интересах людей

По словам Александра Турчина, Минск всегда открыт к диалогу

МИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Литвы должны действовать прагматично и в интересах собственных граждан. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Александр Турчин, комментируя ситуацию с недавним закрытием границы Вильнюсом.

"С соседями надо всегда разговаривать прежде, чем принимать какие-то решения. Мы должны всегда действовать в конструктивном ключе, исходя из интересов наших граждан, из интересов наших экономик и бизнеса. Когда уходят в сторону какие-то странные причины и государственные деятели начинают мыслить прагматично, в интересах своих людей, тогда находятся правильные решения", - сказал он в интервью телеканалу "Первый информационный".

По его словам, Белоруссия всегда открыта к диалогу со своими соседями. "Давайте будем обсуждать, решать эти проблемы. А эти все импульсивные действия (закрытие границ - прим. ТАСС) не очень красят людей столь высокого уровня", - отметил глава правительства.

Литва 29 октября в одностороннем порядке на месяц закрыла границу с Белоруссией якобы для борьбы с воздушной контрабандой табачной продукции, которая, по утверждению Вильнюса, угрожала безопасности гражданской авиации. В ответ Минск прекратил пропуск литовских фур через границу и распорядился поставить их на платные стоянки. В результате в Белоруссии застряли свыше 1 тыс. литовских грузовиков. 20 ноября Литва открыла границу.

В свою очередь глава белорусского МИД Максим Рыженков в эфире телеканала заявил, что власти Польши, открыв дополнительные пункты пропуска на границе с Белоруссией, показали литовской стороне свой прагматизм. "Польша продемонстрировала жесткий нормальный прагматизм. В Польше лучше считают деньги. Польша реально хочет быть предсказуемым партнером в выстраивании очень серьезного логистического и транспортного хаба на своей территории, к чему они и стремятся", - пояснил он.

Министр обратил внимание, что целью прежней конфронтации на границе с Белоруссией было привлечение избыточного внимания со стороны Европейского союза, НАТО и основных партнеров по этим организациям для получения серьезных финансовых вложений, чтобы якобы предотвратить угрозы с Востока. "Сегодня решения приняты, деньги начинают поступать, осваиваться, и Польша теперь потихонечку может уже от конфронтации отходить к выстраиванию диалога в другой плоскости. Это очень прагматичные люди", - добавил Рыженков. Польша возобновила в ночь на 17 ноября пропуск транспорта на двух закрытых в предыдущие годы погранпереходах на границе с Белоруссией - в Бобровниках и Кузнице.