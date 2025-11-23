ТАСС: закрытие аэропорта Вильнюса не повлияло на транзит самолетов над Литвой

По последней информации временное закрытие воздушного пространства привело к уходу на запасные аэродромы как минимум трех самолетов, следовавших в Вильнюс

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Временное закрытие международного аэропорта Вильнюса из-за обнаружения в небе воздушных шаров контрабандистов не повлияло на транзит самолетов над Литвой, в том числе в направлении России. Об этом ТАСС сообщил источник в диспетчерской службе Литвы.

"Транзит в третьи страны, в том числе в направлении России, осуществляется в полном объеме, несмотря на закрытие аэропорта в Вильнюсе и подконтрольной ему диспетчерской зоны", - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что по последней информации временное закрытие воздушного пространства привело к уходу на запасные аэродромы как минимум трех самолетов, следовавших в Вильнюс. "Два самолета совершили посадку в Каунасе, еще два рейса - из Хельсинки и Осло - отменили", - заметил собеседник агентства.

Ранее национальный центр управления кризисами Литвы сообщил, что из-за угрозы безопасности гражданской авиации аэропорт Вильнюса закрылся в 18:55 по местному времени (19:55 мск). По предварительной оценке, аэропорт будет оставаться закрытым не менее трех часов.

Столичный аэропорт Литвы с октября закрывается регулярно из-за того, что в его контрольной зоне оказываются запущенные с территории Белоруссии метеозонды с контрабандой сигарет. Последний раз это произошло 20 ноября. С проблемами столкнулись 10 авиарейсов, которыми следовали 1,1 тыс. пассажиров.

Собеседник ТАСС в авиадиспетчерской службе балтийской республики также ранее сообщал, что еще в октябре всех пользователей литовского воздушного пространства проинформировали о "возможных несанкционированных полетах в юго-восточной части страны метеорологических аэростатов с контрабандой". Согласно предупреждению, "зонды могут лететь на высоте до 5 км на расстояние до 20 морских миль (около 37 км - прим. ТАСС)", а вес коробок с контрабандой, которые пытаются перебрасывать в Литву при помощи метеозондов, "может достигать 30 кг".