"Хезболлах" подтвердила гибель командира при авиаударе Израиля по Бейруту

По зданию в квартале Харет-Хорейк, где находился этот военный руководитель, было выпущено шесть ракет, сообщил портал Elnashra

Редакция сайта ТАСС

БЕЙРУТ, 23 ноября. /ТАСС/. Руководство шиитского движения "Хезболлах" подтвердило факт гибели своего командира Хайсама Али Табтабауи при авиаударе Израиля по южной окраине Бейрута. Об этом говорится в заявлении информационный службы организации, размещенном в телеграм-канале.

"Мы подтверждаем мученическую смерть военного вождя Хайсама Али Табтабауи и его соратников, - говорится в тексте. - Выражаем наши соболезнования их достопочтенным семьям, желаем скорейшего выздоровления всем раненым".

Источник в ливанских силовых структурах ранее подтвердил новостному порталу Elnashra, что израильские ВВС ликвидировали Хайсама Али Табтабауи, который занимал пост начальника штаба вооруженных отрядов "Хезболлах". По его сведениям, по зданию в квартале Харет-Хорейк, где находился этот военный руководитель, было выпущено шесть ракет.

Минздрав республики сообщил, что в результате израильской атаки погибли пять человек и еще 28 получили ранения.