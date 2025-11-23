Le Temps: поездка в Москву является приоритетом для нового председателя ОБСЕ

Глава МИД Швейцарии станет руководителем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2026 году, в ближайшее время он "намерен сделать все, чтобы посетить Москву"

ЖЕНЕВА, 23 ноября. /ТАСС/. Поездка в Москву является приоритетной задачей для министра иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса, под руководством которого конфедерация будет председательствовать в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2026 году. Об этом сообщила швейцарская газета Le Temps.

"Швейцария готовится к тому, чтобы 1 января следующего года принять на себя председательство в ОБСЕ, - напомнило издание. - Приоритетной задачей для Иньяцио Кассиса является поездка в Киев, Тбилиси и Москву в феврале".

Согласно информации газеты, министр "хочет поговорить с русскими и намерен сделать все, чтобы посетить Москву". По сведениям дипломатического источника в ОБСЕ, 57 государств - участников организации были проинформированы о намерении Кассиса совершить эту поездку на министерском совещании в конце сентября в Вене. По словам руководителя службы информации МИД Швейцарии Николя Бидо, швейцарская сторона "намерена дать реальный шанс диалогу в рамках ОБСЕ в тесном контакте с Россией и Украиной".

Ранее посол России в Швейцарии Сергей Гармонин заявил газете, что у российско-швейцарских отношений есть потенциал для роста благодаря предстоящему председательству Швейцарии в организации.

Швейцария в 2026 году станет председателем ОБСЕ в третий раз. Она уже выполняла такие функции в 1996 и 2014 годах. Ранее в швейцарском правительстве отмечали, что конфликт между двумя участницами ОБСЕ - Россией и Украиной - "серьезно ограничивает возможности организации для маневра".

ОБСЕ - одна из крупнейших региональных структур в мире, объединяющая 57 государств Европы, Северной Америки и Азии и занимающаяся вопросами безопасности, включая раннее предупреждение конфликтов, постконфликтное восстановление и борьбу с транснациональными угрозами. Ее цель - обеспечение мира, демократии и стабильности в регионе ОБСЕ.