Рубио: разногласия по плану урегулирования на Украине удастся преодолеть

Госсекретарь отметил, что для решения оставшихся вопросов нужно больше времени

ЖЕНЕВА, 23 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио считает, что сохраняющиеся разногласия по плану урегулирования конфликта на Украине получится преодолеть.

"Могу сказать, что остающиеся открытыми вопросы не являются непреодолимыми. Нам просто нужно больше времени. Я действительно считаю, что мы справимся", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи американской и украинской делегаций в Женеве.