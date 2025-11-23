Рубио сообщил, что гарантии безопасности для Украины еще предстоит обсудить

Госсекретарь США отметил, что ведется работа над деталями конкретных положений

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 23 ноября. /ТАСС/. Вопрос о предоставлении Украине гарантий безопасности еще предстоит обсудить. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции по итогам встречи американской и украинской делегаций в Женеве.

"Что касается конкретных положений, то я не буду обсуждать детали того, над чем сейчас ведется работа", - сказал он в ответ на вопрос о подобных гарантиях. "Так что очевидно, что это необходимо обсудить", - добавил госсекретарь.