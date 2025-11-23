Депутат Рады Дмитрук: массовое бегство из ВСУ говорит о неподчинении Зеленскому

Парламентарий отметил, что реальное количество случаев самовольного оставления части в украинской армии в два раза превышает официальную статистику

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Колоссальное количество случаев самовольного оставления части (СОЧ) в ВСУ свидетельствуют о массовом отказе подчиняться правительству Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук, покинувший Украину из-за политического преследования.

По последним данным, в 2025 году открыто 161,5 тыс. дел по статье о СОЧ, что в четыре раза больше, чем в 2024 году. При этом Дмитрук отмечает, что реальное количество случаев, вероятно, в два раза превышает официальную статистику. "Это только официально зарегистрированные дела. Реальное количество как минимум в два раза больше. Это колоссальные цифры, - написал он в своем Telegram-канале. - Это не проблема дисциплины - это массовый отказ умирать за преступный режим Зеленского. Люди бегут не от войны, а от тупой и губительной политики Зеленского, от облав, пыток, угроз и бессмысленности гибели. <...> Это не просто СОЧ - это массовый отказ народа подчиняться преступному режиму".

Дмитрук напомнил, что количество дел о СОЧ возросло с 3,7 тыс. случаев в 2022 году до 161,5 тыс. в 2025 году. "Это не статистика - это массовое бегство людей из-под принудительного управления. <...> Как народный депутат Украины я гарантирую в будущем помощь всем, кто оказался в подобной ситуации, а также тем мужчинам, которые выехали за границу и захотят вернуться. Не слушайте никого и не бойтесь. Сейчас спасайте свои жизни и здоровье - в будущем все ваши права будут восстановлены и защищены", - подытожил он.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды в общественных местах и избивают задержанных. Однако количество случаев дезертирства и самоволок в ВСУ постоянно растет. В ноябре секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что число дезертиров и самовольно оставляющих часть солдат скоро сравняется с численностью ВСУ.