Reuters: план "евротройки" допускает прием Украины в НАТО

Ответный документ по урегулированию конфликта, составленный Германией, Францией и Великобританией, также предполагает отправку войск стран альянса на украинскую территорию

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Подготовленный Германией, Францией и Великобританией "ответный" план урегулирования по Украине допускает прием Украины в НАТО и размещение на территории страны войск государств НАТО под национальным командованием. Взамен России предлагается "возобновить дискуссии по безопасности". Об этом говорится в проекте предложений этих трех стран, полный текст которых опубликовало агентство Reuters.

"Вступление Украины в НАТО будет зависеть от консенсуса стран альянса, которого нет", - говорится в документе.

"НАТО соглашается не размещать на постоянной основе войска под своим командованием на Украине в мирное время", - отмечается в тексте.

Отдельным пунктом подчеркивается, что самолеты НАТО "будут размещены в Польше"

Взамен Москве обещают после "подписания мирного соглашения" "созвать диалог России и НАТО", чтобы "снять все озабоченности в сфере безопасности" и создать "деэскалационную среду для обеспечения безопасности и сотрудничества".

Евроуловки

Фактически текст про отношения России и НАТО использует набор уловок, к которым страны НАТО прибегали, оправдывая свои действия в отношении России, в последнюю четверть века.

Тезис о вступлении Украины в НАТО означает, что, когда консенсус появится, не будет никаких юридических оснований, которые бы не позволили принять Украину в альянс. Это сформулированная другими словами мантра НАТО, что "у России нет права вето на прием в альянс новых стран, включая Украину".

В пункте о якобы "неразмещении войск" скрыты сразу три ловушки. Во-первых, используется та же уловка, к которой прибегли страны НАТО, разместив в нарушение Основополагающего акта Россия - НАТО свои боевые группы в Прибалтике и Польше в 2014 году. НАТО утверждала, что это размещение "не является постоянным, поскольку личный состав боевых групп проходит регулярную ротацию". Во-вторых, такая формулировка никак не ограничивает размещение сил государств НАТО под национальным командованием на Украине, если они формально не находятся под командованием НАТО. В-третьих, понятие "мирное время" в условиях конфликта, когда война не была объявлена, может толковаться Брюсселем очень креативно.

Что касается отдельно прописанного плана размещения авиации НАТО в Польше, то это прямая попытка узаконить создание воздушного прикрытия военных контингентов стран НАТО, которые могут появиться на Украине "под национальным командованием" или "на ротационной основе".

Обещание "начать консультации по безопасности с Россией" - это то же самое предложение, которое страны НАТО сделали России на переговорах в январе 2022 года, когда Москва предприняла последнюю дипломатическую попытку договориться с Западом, потребовав прекратить расширение НАТО и согласовать новые гарантии безопасности РФ.

Точно такой же тезис был использован 20 годами ранее - для "перезапуска" отношений России и НАТО после войны в Югославии. В итоге тогда, в 2002 году, был создан Совет Россия - НАТО, прекративший свое существование осенью 2021 года, когда страны блока перешли к окончательному демонтажу отношений с Россией, включавшему масштабные высылки российских дипломатов.