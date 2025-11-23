В Луанде открывается саммит Африканский союз - ЕС

Участники мероприятия планируют обсудить вопросы безопасности, инвестиций и миграции

ХАРАРЕ, 24 ноября. /ТАСС/. В Луанде 24-25 ноября пройдет седьмой саммит Африканский союз (АС) - Евросоюз. Его участники обсудят вопросы безопасности, инвестиций и миграции, сообщил официальный представитель форума, директор департамента Африки, Ближнего Востока и региональных организаций МИД Анголы Жоржи Кардозу.

"Не менее 28 африканских и 14 европейских лидеров подтвердили участие в форуме", - цитирует его агентство Angop.

Как сообщил председатель Комитета постоянных представителей при Африканском союзе Мигел Бембе, нынешний саммит "открывает возможности устойчивого развития и процветания Африки и Европы". "Наши континенты привержены принципам укрепления мира и безопасности, многосторонности и устойчивого развития, - цитирует Бембе Angop. - Мы стремимся к построению стабильных и долгосрочных отношений на принципах равенства и общей ответственности в соответствии с Повесткой АС 2063 "Африка, которую мы хотим создать".

ЕС - ведущий торговый партнер Африки

Саммит "Содействие миру и процветанию посредством эффективной многосторонности" приурочен к 50-летию независимости Анголы и 25-летию сотрудничества АС и ЕС. Сопредседателями саммита выступают президент Анголы Жоау Лоуренсу и глава Евросовета Антониу Кошта. Во встрече также примут участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, председатель Комиссии АС Махамуд Али Юсуф и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Евросоюз осуществляет 12 гражданских и военных миссий в Африке, в том числе в ЦАР, Ливии, Мали, Мозамбике и Сомали. Европейские страны - ведущий внешнеторговый партнер африканских, а африканские - четвертый по значению для европейских. ЕС заключил соглашения о преференциальной торговле с 19 государствами Африки, которые беспошлинно поставляют 90% своих товаров 450 млн потребителей в Европе. ЕС лидирует по объему прямых иностранных инвестиций в Африку ($263 млрд на 2023 год).

Экстренный саммит Евросоюза по Украине

На полях саммита АС - ЕС 24 ноября состоится экстренный саммит Евросоюза по Украине. По словам главы Евросовета Антониу Кошты, его участники намерены обсудить предложенный США план по урегулированию конфликта. Лидеры Еврокомиссии, нескольких стран ЕС, Великобритании, Норвегии, Канады и Японии заявили, что американский план "требует доработки". Они также потребовали, чтобы США приняли во внимание мнение стран ЕС и НАТО по "пунктам, которые их касаются".