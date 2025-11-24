Правящая партия Республики Сербской объявила о победе Карана на выборах

По данным СНСД, кандидат набрал 208 988 голосов по итогам обработки 95% голосов

БЕЛГРАД, 24 ноября. /ТАСС/. Правящая партия "Союз независимых социал-демократов" (СНСД) сообщила о победе своего кандидата Синиши Карана на досрочных выборах президента Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) по итогам обработки 95% бюллетеней.

"После подсчета более 95% голосов кандидат от СНСД Синиша Каран набрал 208 988 голосов, что примерно на восемь с половиной тысяч голосов больше, чем у кандидата от [оппозиционной] Сербской демократической партии (СДП)", - говорится в заявлении, опубликованном на странице партии в Х.

Голосование планово завершилось 23 ноября в 19:00 по местному времени (21:00 мск). По данным Центральной избирательной комиссии БиГ, итоговая явка на выборах составила 35,78%. Основным соперником Карана стал представитель оппозиционной СДП Бранко Блануша.

Досрочные выборы стали следствием многолетнего политического противостояния лидера боснийских сербов Милорада Додика с центральными органами БиГ и институтом высокого представителя. Ранее занимавший посты премьер-министра Республики Сербской, президента республики и члена Президиума БиГ политик последовательно критиковал решения Суда Боснии и Герцеговины, Конституционного суда и высокого представителя, отстаивая интересы энтитета.

После вынесения ему приговора в феврале 2025 года - одного года лишения свободы и шестилетнего запрета на политическую деятельность - ЦИК БиГ прекратила его президентские полномочия. Парламент Республики Сербской сначала оспаривал это решение, однако затем назначил временно исполняющей обязанности президента советницу Додика Ану Тришич-Бабич. В сентябре Додик отказался от курса на бойкот выборов.