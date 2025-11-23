CNN: Кушнер и Гринкевич принимают участие в переговорах по Украине в Женеве

Американскую делегацию возглавляет госсекретарь США Марко Рубио, сообщила телекомпания

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. /ТАСС/. Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич, а также Джаред Кушнер - зять президента США Дональда Трампа - принимают участие в переговорах в Женеве по мирному урегулированию на Украине, сообщает телекомпания CNN.

По ее сведениям, американскую делегацию возглавляет госсекретарь США Марко Рубио, в ее состав также входят спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф, министр Сухопутных войск (армии) США Дэниел Дрисколл, зампощника по национальной безопасности Энди Бейкер, советник Госдепартамента Майк Нидхэм и поверенный в делах США на Украине Джули Дэвис.

22 ноября лидеры стран ЕС заявили о своем несогласии с рядом пунктов мирного плана Вашингтона и необходимости его доработки. Газета Bild со ссылкой на собственные источники ранее сообщила, что правительство ФРГ крайне обеспокоено инициативой США и начало работать над дипломатическими контрмерами. Согласно плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону.

Как утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть Украине некоторые районы. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен будет стать государственным. Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России.