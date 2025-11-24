США и Украина продолжат контакты с Европой по мере согласования мирного плана

В заявлении Киева и Вашингтона подчеркивается, что "окончательное решение" по проекту документа примут президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и Владимир Зеленский

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Администрация США и Украина намерены поддерживать контакты с европейскими партнерами по мере согласования плана по урегулированию украинского кризиса. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран, распространенным 23 ноября Белым домом по итогам консультаций в Женеве.

"Украина и Соединенные Штаты договорились продолжить интенсивную работу над совместными предложениями в ближайшие дни. Они также будут поддерживать тесный контакт со своими европейскими партнерами по мере продвижения процесса", - сказано в документе.

В заявлении подчеркивается, что "окончательное решение" по проекту документа примут президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский.

В распространенном ранее заявлении Белого дома говорилось, что в ходе переговоров в Женеве украинская делегация подтвердила, что действующий проект плана по урегулированию кризиса на Украине отвечает ее национальным интересам и предусматривает надежные и осуществимые механизмы обеспечения безопасности страны.

Контакты в Женеве

23 ноября в Швейцарии завершились встречи украинской делегации с европейскими партнерами и американской делегацией, на которых обсуждались шаги по прекращению конфликта. Ранее агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что представители Вашингтона и Киева в ходе переговоров в Женеве намерены согласовать последние детали американского проекта плана урегулирования конфликта.

22 ноября лидеры стран ЕС заявили о своем несогласии с рядом пунктов этого проекта и о необходимости его доработки. Газета Bild со ссылкой на собственные источники сообщила, что правительство ФРГ крайне обеспокоено инициативой США и начало работать над дипломатическими контрмерами.

Госсекретарь США Марко Рубио, подводя итоги воскресных консультаций в Женеве, сообщил, что роль Евросоюза и Североатлантического альянса в урегулировании конфликта на Украине еще предстоит обсудить. "Это живой документ", он меняется каждый день, - сказал Рубио о предложенном США мирном плане. - Есть вопросы, касающиеся, например, участия или роли ЕС и НАТО".

"Мы выделили их, потому что только что встретились с советниками по национальной безопасности из европейских стран. Мы должны обсудить с ними эти вопросы, поскольку они касаются их", - добавил глава Госдепартамента. При этом он уточнил, что Вашингтон согласился "выделить в отдельный трек" пункты, которые напрямую касаются НАТО и Евросоюза.

План США

Согласно американскому плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону.

Как утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть Украине некоторые районы. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен будет стать государственным. Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России.