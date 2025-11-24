Эксперт Хилл: подготовка ВСУ в Европе провалилась

Сложившаяся ситуация также негативно влияет на репутации ВС Великобритании, отметил профессор военной истории Александр Хилл

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Организованные Великобританией и другими европейскими странами программы не смогли подготовить солдат ВСУ к реальным условиям боевых действий. Такая оценка приводится в статье профессора военной истории Александра Хилла, опубликованной в последнем выпуске официального журнала британских сухопутных войск The British Army Review, которая имеется в распоряжении ТАСС.

"Очевидный провал (о котором порой заявляет и украинская сторона) британской и другой европейской подготовки украинских войск в плане их готовности к условиям, с которыми они сталкиваются на поле боя на Украине, несомненно, способствовал дальнейшему снижению явного уважения к британской армии", - отмечает автор материала.

По мнению эксперта, сложившаяся ситуация негативно сказывается на репутации вооруженных сил Великобритании.

В статье анализируется отношение к британской армии в России на фоне специальной военной операции. Автор констатирует, что уважение к британским военным традициям, сохранявшееся даже в советский период, сейчас подвергается серьезному пересмотру из-за оказываемой Киеву помощи.