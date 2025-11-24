Bloomberg: США требуют от Украины принятия их плана как основы для переговоров
НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. /ТАСС/. Вашингтон добивается от Украины принятия американского плана по урегулированию украинского кризиса в качестве основы для переговоров. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По его данным, "официальные лица США подталкивают Украину к принятию плана из 28 пунктов о прекращении военных действий с Россией в качестве основы для переговоров и опубликованию соответствующего заявления".
В то же время обозначенный президентом США Дональдом Трампом срок 27 ноября для обеспечения поддержки Украиной мирного плана не является окончательным, и принятие решений на этот счет, по словам госсекретаря США Марко Рубио, может быть перенесено на следующую неделю, говорится в сообщении.
В распространенном ранее заявлении Белого дома говорится, что во время переговоров в Женеве украинская делегация подтвердила, что действующий проект плана по урегулированию кризиса на Украине отвечает ее национальным интересам и предусматривает надежные и осуществимые механизмы обеспечения безопасности страны.
План США
Согласно американскому плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону.
Как утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть Украине некоторые районы. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен будет стать государственным. Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России.