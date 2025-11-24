Bloomberg: США требуют от Украины принятия их плана как основы для переговоров

По данным агентства, обозначенный американским президентом Дональдом Трампом срок 27 ноября для обеспечения поддержки Украиной мирного плана не является окончательным

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Patrick Semansky

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. /ТАСС/. Вашингтон добивается от Украины принятия американского плана по урегулированию украинского кризиса в качестве основы для переговоров. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Читайте также

Новый план США по Украине: убрать последние препятствия на пути к прочному миру?

По его данным, "официальные лица США подталкивают Украину к принятию плана из 28 пунктов о прекращении военных действий с Россией в качестве основы для переговоров и опубликованию соответствующего заявления".

В то же время обозначенный президентом США Дональдом Трампом срок 27 ноября для обеспечения поддержки Украиной мирного плана не является окончательным, и принятие решений на этот счет, по словам госсекретаря США Марко Рубио, может быть перенесено на следующую неделю, говорится в сообщении.

В распространенном ранее заявлении Белого дома говорится, что во время переговоров в Женеве украинская делегация подтвердила, что действующий проект плана по урегулированию кризиса на Украине отвечает ее национальным интересам и предусматривает надежные и осуществимые механизмы обеспечения безопасности страны.

План США

Согласно американскому плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону.

Как утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть Украине некоторые районы. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен будет стать государственным. Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России.