Большинство опрошенных американцев считает важной публикацию дела Эпштейна

Они также полагают, что материалы дела, которые пока не были представлены общественности, содержат компрометирующую информацию в отношении влиятельных граждан США

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. /ТАСС/. Подавляющее большинство жителей США считает для себя важной публикацию материалов дела Джеффри Эпштейна, уличенного в растлении несовершеннолетних и впоследствии покончившего с собой. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом CBS и социологической службой YouGov.

55% американцев указали, что публикация материалов для них очень важна, еще 27% жителей США считают представление дела общественности в целом важным. Только 17% опрошенных отметили, что рассекречивание материалов по Эпштейну для них не имеет значения. При этом подавляющее большинство американцев также полагает, что материалы дела, которые пока не были представлены общественности, содержат компрометирующую информацию в отношении влиятельных граждан США.

37% жителей страны полагают, что новая информация по делу Эпштейна будет являться правдивой, еще 6% ожидают фальсификаций в процессе публикации. В то же время 57% американцев считают, что пока давать оценку по этому вопросу рано.

В то же время для большинства американцев подход Белого дома к публикации дела Эпштейна имеет большое значение в их личной оценке деятельности президента США Дональда Трампа. 38% жителей США указали, что действия администрации в этом вопросе имеют "большое значение" в оценке работы Трампа, еще 26% отметили, что этот фактор имеет "определенное значение". В то же время 36% жителей США заявили, что для них лично дело Эпштейна неважно в части собственной оценки Трампа.

75% сторонников Республиканской партии США удовлетворены тем, как Трамп подходит к вопросу публикации дела Эпштейна. В то же время среди демократов, напротив, 92% выражают свою неудовлетворенность. Также недовольны 75% независимых избирателей, не поддерживающих ни одну из двух основных американских политических сил.

Совместный опрос CBS News и YouGov был проведен среди совершеннолетних жителей США, в нем приняли участие 2,5 тыс. человек по всей стране.

О деле Эпштейна

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после того, как он совершил самоубийство в тюремной камере в августе 2019 года.

20 ноября Дональд Трамп заявил, что подписал одобренный Конгрессом законопроект, обязывающий Минюст СЩА опубликовать материалы по делу Эпштейна.