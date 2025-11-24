Между КНР и Японией отменили перелеты по 12 маршрутам из-за обострения отношений

Среди отмененных направлений - перелеты из Китая в Нагою, Фукуоку, Саппоро и Осаку

Редакция сайта ТАСС

ШАНХАЙ, 24 ноября. /ТАСС/. Авиаперевозчики приостановили обслуживание пассажиров на 12 авиамаршрутах, соединяющих Китай и Японию, на фоне обострения отношений Пекина и Токио. Об этом сообщило издание Pengpai со ссылкой на туристический сервис DAST.

Среди отмененных направлений - перелеты из Китая в такие японские города, как Нагоя, Фукуока, Саппоро и Осака. На многих направлениях растет число отмененных рейсов. Так, на авиамаршруте из Тяньцзиня в аэропорт Кансай вблизи Осаки отменены 65% запланированных перелетов, из Нанкина в Кансай - 59,4%, а из Гуанжчоу - 31,3%.

Ранее премьер Японии Санаэ Такаити в ходе дебатов в парламенте заявила, что возможный военный кризис у Тайваня будет представлять "экзистенциальную угрозу", которая способна вынудить Японию воспользоваться "правом на коллективную самооборону". Это вызвало резкое недовольство Пекина, который сделал Токио серьезное представление. Генеральный консул КНР в Осаке Сюэ Цзянь на своей странице в соцсети пригрозил "отрубить голову" японскому премьеру, однако в дальнейшем эта запись была удалена. Позднее МИД Китая предостерег соотечественников от поездок в Японию.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.