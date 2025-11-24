Стубб: после переговоров США и Украины остаются нерешенными важные вопросы
СТОКГОЛЬМ, 24 ноября. /ТАСС/. Важные вопросы остаются нерешенными после переговоров США и Украины. Любой спорный момент в компетенции НАТО и ЕС будет решаться сторонами в отдельном порядке, заявил президент Финляндии Александер Стубб.
"Я разговаривал с Владимиром Зеленским сегодня утром. Я приветствую прогресс, достигнутый на вчерашних переговорах между США и Украиной в Женеве. Переговоры стали шагом вперед, но все еще остаются нерешенными важные вопросы. Любое решение, входящее в компетенцию ЕС или НАТО, будет обсуждаться и решаться членами ЕС и НАТО в отдельном порядке ", - написал Стубб в X.