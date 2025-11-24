Медведчук назвал безумным бредом обращение Зеленского к согражданам

Глава движения "Другая Украина" отметил, что даже когда преступные схемы стали достоянием общественности, Владимир Зеленский продолжает покрывать своих друзей-коррупционеров

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский на фоне коррупционного скандала, в котором замешаны люди из его ближайшего окружения, призывает украинцев забыть о своих правах и слепо верить его бредням. Об этом заявил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Весь этот безумный бред преследует только одну цель: украинцы как один должны поддержать безумную и преступную политику Зеленского, забыть о своих правах, интересах и сохранении своих жизней и жизней своих детей, слепо верить тем бредням, что нелегитимный вещает", - написал Медведчук в своей авторской статье на медиаплатформе "Смотрим.ру".

Он обратил внимание на то, что даже когда преступные схемы стали достоянием общественности, Зеленский продолжает покрывать своих друзей-коррупционеров. "Людей на улицах вылавливают, как бродячих псов, и отправляют на войну, а пока они там гибнут, его подельники под его руководством грабят страну и вывозят деньги за рубеж", - отметил политик.

"Недаром он накануне заявил депутатам, что "коррупция - это нормально". Для него это нормально, поскольку ничем, кроме коррупции, его команда не занималась, даже когда страну постигла страшная катастрофа", - напомнил Медведчук.

Он подчеркнул, что ни один лидер Украины так не плевал на ее конституцию, как Зеленский. "Сегодня он нелегитимный, и говорить о том, что он не предал украинский народ, что верен присяге президента, - верх цинизма. Зеленский сохраняет верность только своим коррупционным схемам и непомерным политическим амбициям. <...> Украина уже живет без свободы и без достоинства. И ей давно пора жить без Зеленского", - отметил Медведчук.

21 ноября Зеленский опубликовал видеообращение к украинцам, в котором заявил, что страна "переживает один из самых трудных моментов", пожаловался на давление и призвал все политические силы сплотиться. При этом позицию ряда политических сил, включая часть депутатов правящей партии, которые требуют отставки правительства и главы офиса Зеленского Андрея Ермака, имя которого также неоднократно упоминалось в связи с коррупционным скандалом, Зеленский назвал "срачем". Он также заявил, что будет предлагать альтернативы американскому плану урегулирования конфликта на Украине из 28 пунктов. Этому предшествовали его консультации с европейскими лидерами.