Рамапоса назвал историческим председательство ЮАР в G20

Президент страны отметил, что лидеры государств "двадцатки" согласились с необходимостью увеличения глобальных инвестиций в борьбу с изменением климата

ПРЕТОРИЯ, 24 ноября. /ТАСС/. Председательство Южно-Африканской Республики в Группе двадцати (G20) стало историческим событием, оно способствовало укреплению в мире многостороннего сотрудничества. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса в еженедельном обращении к нации, текст которого распространен его администрацией.

"ЮАР может гордиться успехами своего председательства в G20 и достижением странами-членами соглашения по сложным и важным вопросам, - отметил он. - Это исторический вклад, который внесли все южноафриканцы".

Рамапоса отметил, что ЮАР построила свое председательство в "двадцатке" на основе принципов солидарности, равенства и устойчивого развития.

"В то время как некоторые пытались посеять разногласия и вызвать поляризацию между странами, мы укрепили наши общечеловеческие ценности, - подчеркнул президент. - Мы способствовали сотрудничеству и доброй воле. Прежде всего, мы подтвердили, что наши общие цели перевешивают наши разногласия. Мы добились от международного сообщества четкого обязательства решить проблему высокого уровня задолженности, которая уменьшает расходы развивающихся экономик, включая нашу, на инфраструктуру, здравоохранение и образование".

Рамапоса отметил, что лидеры стран "двадцатки" согласились с необходимостью увеличения глобальных инвестиций в борьбу с изменением климата. "Это будет иметь решающее значение для ЮАР, поскольку мы осуществляем справедливый энергетический переход к низкоуглеродной экономике, обеспечивая защиту работников, бизнеса и местных сообществ. В рамках G20 мы согласились с необходимостью расширения мер по предупреждению стихийных бедствий. Мы добились международного соглашения о новом подходе к критически важным минералам, чтобы они стали источником процветания и устойчивого развития в странах, которые их производят".

В работе саммита G20, который прошел в Йоханнесбурге 22 - 23 ноября и стал заключительным мероприятием в рамках председательства ЮАР, участвовали все страны - члены группы кроме США, которые саммиту бойкот из-за несогласия с повесткой дня. С 1 декабря 2025 года председательство в "двадцатке" переходит к США.