Румыния подняла в воздух четыре истребителя по тревоге в ночь на 24 ноября

Система радиолокационного контроля обнаружила воздушные цели по направлению Измаила на Украине

БУХАРЕСТ, 24 ноября. /ТАСС/. Два истребителя Eurofighter Typhoon немецких ВВС и два истребителя F-16 Fighting Falcon ВВС Румынии были подняты в воздух по тревоге в ночь на 24 ноября для наблюдения за воздушной обстановкой на украинской границе. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Румынии.

"Система радиолокационного контроля обнаружила воздушные цели по направлению [украинского города] Измаила, и два самолета Eurofighter Typhoon германских союзников из состава усиленной боевой службы воздушной полиции [НАТО] были подняты в воздух для наблюдения за воздушной обстановкой, - говорится в заявлении оборонного ведомства, опубликованного на сайте. - В 01:45 (00:45 мск - прим. ТАСС) после обнаружения воздушных целей в 30 км севернее острова Змеиный <...> два самолета F-16 Fighting Falcon ВВС Румынии получили приказ на взлет".

Отмечается, что проникновение воздушных объектов на территорию Румынии зафиксировано не было. Все самолеты после вылета вернулись на 57-ю авиабазу Михаил-Когэлничану (уезд Констанца) и 86-ю авиабазу в Борче (уезд Кэлэраш).