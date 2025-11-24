В Литве заявили, что поспешили с открытием границы с Белоруссией

Надо вернуть Минск к пониманию того, что "для деэскалации ситуации необходимы усилия с обеих сторон", заявила советник литовского президента Аста Скайсгирите

ВИЛЬНЮС, 24 ноября. /ТАСС/. Литве не следовало спешить с открытием границы с Белоруссией. С такой оценкой ситуации выступила в эфире национального радио LRT советник президента Аста Скайсгирите.

"Надо было не спешить с открытием границы и выставить больше условий. Так, например, чтобы на территории Литвы не было воздушных шаров [с контрабандой из Белоруссии] и были выпущены наши фуры", - сказала она.

Советник считает, что эти условия как непременные вдвинуты не были. "Поэтому Белоруссия и дальше что хочет, то и делает", - утверждала Скайсгирите. По ее словам, надо вернуть Минск к пониманию того, что "для деэскалации ситуации необходимы усилия с обеих сторон".

Литва 29 октября решила в одностороннем порядке на месяц закрыть границу с Белоруссией якобы для борьбы с воздушной контрабандой табачной продукции с белорусской территории, которая, по утверждению Вильнюса, угрожает безопасности гражданской авиации. В ответ Минск прекратил пропуск литовских фур через границу и распорядился поставить их на платные стоянки. В результате в Белоруссии застряли свыше 1 тыс. литовских грузовиков. 20 ноября Литва открыла границу, но эти фуры пока остаются на месте, а воздушные шары с контрабандой продолжают летать через границу.