Мэр Тбилиси: ЕС и США не будут защищать интересы Грузии

Каха Каладзе еще раз напомнил, как страны Запада призывали грузинские власти ввести санкции против России и в связи с этим Европарламент принял множество резолюций

ТБИЛИСИ, 24 ноября. /ТАСС/. Никто из ЕС или США не приедет в Грузию и не станет защищать интересы республики, кроме самого грузинского народа. Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"Я много раз говорил и еще раз повторю, что пусть никто не думает, что для защиты наших интересов к нам кто-то из Европы или Америки приедет. У всех свои интересы, все думают о своей стране, и, конечно же, мы, грузины, в первую очередь должны думать о нашей стране, народе и будущем", - сказал Каладзе журналистам.

Он еще раз напомнил, как страны Запада призывали грузинские власти ввести санкции против России и в связи с этим Европарламент принял множество резолюций. "Вы помните, как нас критиковали и напрямую угрожали, принимали резолюции, призывали, чтобы мы ввели санкции, тем самым нанесли ущерб нашей стране, экономике и народу, а они (страны Запада - прим. ТАСС) этим должны были воспользоваться. Это обыкновенные двойные стандарты. Все действуют исходя из своих интересов", - добавил политик.

Ираклий Гарибашвили 25 февраля 2022 года, будучи премьером Грузии, объявил, что не планирует вводить санкции против России, объясняя это национальными интересами. В начале марта 2022 года Владимир Зеленский отозвал посла из Тбилиси из-за позиции грузинских властей в вопросе санкций. Это решение грузинского правительства раскритиковала и оппозиция, обвинив власти республики в сотрудничестве с РФ. Кроме того, руководство правящей партии часто обвиняло украинские власти и некоторых европейских политиков в попытке открыть на грузинской территории второй фронт. По их мнению, определенные силы намерены спровоцировать Россию на ведение там параллельных военных действий.