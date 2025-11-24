Эксперт Эскобар: украинский конфликт не закончится в 2025 году из-за безумия Европы

Европейские лидеры придерживаются крайне русофобского курса, сообщил бразильский журналист-международник

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Украинский конфликт не закончится в 2025 году из-за безумия европейских лидеров, которые придерживаются крайне русофобского курса. Об этом заявил в беседе с ТАСС бразильский журналист-международник, евразийский геополитический аналитик Пепе Эскобар.

"Война не закончится в 2025 году. Почему? Потому что европейцы этого не хотят, и это очень опасно. Есть глава НАТО Марк Рютте, который является мегарусофобом, которого ненавидят в Нидерландах, который был одним из худших премьер-министров Нидерландов за всю историю. Также есть глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая тоже является ультра-мегарусофобкой, и она контролирует то, как управляется Брюссель", - сказал он.

При этом Эскобар отметил, что крайне русофобскими являются лидеры Великобритании, Германии и Франции. "И они делают новую ставку, так как проиграли первоначальную. И, как любой плохой игрок, они удваивают ее, потому что у них никогда не было плана "Б". Итак, если посмотреть на то, как, например, ведет себя [канцлер ФРГ] Фридрих Мерц, то это просто безумие. Он делает ставку на перевооружение Германии, и он открыто говорит об этом, и его глупый министр обороны Борис Писториус также открыто говорит о войне. Они заявляют о том, что Россия собирается напасть на НАТО в 2028 или 2029 году, поэтому [они] должны быть готовы к войне. Сейчас риторика в Европе просто ужасна", - добавил он.

"[Президент Франции Эмманюэль] Макрон - насколько бы его ни ненавидели - имеет поддержку на уровне единиц процентов. Его рейтинг, вероятно, уже ниже 5%. И французы никак не могут его сместить, потому что политическая система во Франции устроена так, что импичмент, как в США, вообще не рассматривается - это практически невозможно. Поэтому он и дальше будет высказываться в том же духе, неделя за неделей. Вы только представьте: он продал Украине 40 самолетов Rafale, которых у Франции в наличии нет, прекрасно понимая, что у Украины нет средств, чтобы за них заплатить, даже если бы эти самолеты существовали. Это не просто сюрреализм - это уже за пределами сюрреализма. Такова реальность", - подчеркнул аналитик.

Сценарии развития конфликта

По словам Эскобара, общественное мнение в Европе "полностью промыто". "Я часть времени живу в Париже и вижу это каждый день. Во Франции, в Великобритании, в Германии просто невозможно вести рациональный разговор о России. В Италии - разве что подпольно", - отметил он.

При этом, по мнению эксперта, конфликт продолжится, так как цели СВО не изменились. "Демилитаризация - это не только про Украину, это и про НАТО. И Россия достигает этой цели: у НАТО нет запасов оружия, они фактически уже на нуле.И вот почему нам, зарубежным аналитикам, так интересно наблюдать за действиями России. Когда понимаешь логику русского подхода, все становится на свои места. Они изучили ситуацию, разработали план, держат в запасе варианты "B" и "C", но придерживаются основных задач и не распыляются. Они делают все по-своему, по-русски. Американцы этого не понимают, европейцы - тоже. Украинцы понимают, но воюют тем, что у них есть. Если бы не внешняя помощь, война закончилась бы два года назад. Это всем известно. И так будет продолжаться весь 2026 год", - указал он.

При этом аналитик подчеркнул, что ультраоптимистичный сценарий заключается в том, что фронт может рухнуть очень быстро, например, к весне. "Но реалистичный сценарий, я считаю, заключается в том, что все это будет тянуться и тянуться, без конца, если только эта банда в Киеве не рухнет. Но это сложнее, потому что это означает, что те люди, которые поддерживают [Владимира] Зеленского, решат - давайте сбросим его и найдем кого-нибудь другого. Такой сценарий тоже возможен. Но это может занять месяцы, а не недели", - заключил Эскобар.