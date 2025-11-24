Эрдоган рассказал, какие факторы помогут остановить Израиль

По словам президента Турции, речь идет о решимости мирового сообщества и санкциях

Редакция сайта ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган © AP Photo/ Denes Erdos

СТАМБУЛ, 24 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган убежден, что только решимость международного сообщества и санкции в отношении Израиля позволят остановить его агрессию в секторе Газа.

"Только решительная, последовательная и обладающая силой воздействия воля международного сообщества и санкции позволят остановить [премьер-министра еврейского государства Биньямина] Нетаньяху. Значительное усиление дипломатического давления на Израиль и обеспечение беспрепятственной доставки в Газу гуманитарной помощи являются неотложными мерами, которые необходимо безотлагательно принять", - сказал турецкий лидер журналистам своего пула по возвращении из ЮАР с саммита Группы двадцати.

Он также заявил о необходимости неукоснительного соблюдения режима прекращения огня в анклаве. "Палестинцы борются с гуманитарной катастрофой в Газе, их поддержка в этой сложной борьбе является обязанностью всех стран, особенно тех, которые привели Израиль к такому безрассудству, которое он сегодня проявляет", - отметил Эрдоган, добавив, что ООН на примере кризиса в Газе "не сумела выполнить свою задачу". "Необходимо, чтобы ООН в дальнейшем смогла продемонстрировать свой авторитет. <...> Турция в вопросе урегулирования в Газе твердо придерживается изначальной позиции", - приводит слова лидера республики телеканал TRT Haber.

Ранее Эрдоган неоднократно заявлял, что урегулирование в регионе возможно лишь на двухгосударственной основе.