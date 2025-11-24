Трамп допустил, что в украинском урегулировании "происходит что-то хорошее"
Редакция сайта ТАСС
10:40
обновлено 10:47
ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп допустил возможность перемен к лучшему в плане украинского урегулирования.
Читайте также
Новый план США по Украине: убрать последние препятствия на пути к прочному миру?
"Неужели действительно возможен большой прогресс на мирных переговорах между Россией и Украиной? Не верьте, пока не увидите сами, но, возможно, происходит что-то хорошее", - написал он в Truth Social.