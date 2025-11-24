ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Трамп допустил, что в украинском урегулировании "происходит что-то хорошее"

Президент США отметил, что "возможен большой прогресс на мирных переговорах между Россией и Украиной"
10:40
обновлено 10:47

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп допустил возможность перемен к лучшему в плане украинского урегулирования.

"Неужели действительно возможен большой прогресс на мирных переговорах между Россией и Украиной? Не верьте, пока не увидите сами, но, возможно, происходит что-то хорошее", - написал он в Truth Social.  

