Трамп допустил, что в украинском урегулировании "происходит что-то хорошее"

Президент США отметил, что "возможен большой прогресс на мирных переговорах между Россией и Украиной"

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп допустил возможность перемен к лучшему в плане украинского урегулирования.

"Неужели действительно возможен большой прогресс на мирных переговорах между Россией и Украиной? Не верьте, пока не увидите сами, но, возможно, происходит что-то хорошее", - написал он в Truth Social.