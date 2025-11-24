Fox: законодатель Окасио-Кортес может баллотироваться в президенты США

Она планирует "самую мощную политическую операцию" со времен 44-го лидера Соединенных Штатов Барака Обамы, отметила ведущая телеканала Лора Ингрэм

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Александрия Окасио-Кортес готовится баллотироваться в президенты США в 2028 году. Такое мнение выразила ведущая телеканала Fox News Лора Ингрэм.

"Александрия Окасио-Кортес готовится к участию в президентской гонке в 2028 году. Республиканцы, пока вы боретесь между собой, она планирует самую мощную политическую операцию со времен [44-го президента США Барака] Обамы", - написала Ингрэм в социальной сети X.

Законодательнице от штата Нью-Йорк 36 лет, она является самой молодой женщиной, когда-либо избранной в Конгресс США. Окасио-Кортес была избрана в Палату представителей в 2018 году в возрасте 29 лет. Ее относят к прогрессивному крылу Демпартии.

Среди других возможных претендентов на пост президента США на выборах 2028 года американские СМИ называют губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, а также бывшего вице-президента страны Камалу Харрис, которая в 2024 году проиграла президентскую гонку республиканцу Дональду Трампу.

Демократическая партия США в настоящее время переживает кризис лидерства. Опрос, проведенный в октябре газетой Politico, показал, что треть сторонников демократов не могут назвать лидера своей партии или считают, что его вовсе нет.