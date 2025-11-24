Эксперт Мамедов: Европа хочет саботировать новый мирный план по Украине

По мнению специалиста в области международной политики, ЕС стоит перед выбором и в случае, если он продолжит придерживаться своего нынешнего курса, "высмеивая план" Соединенных Штатов и выдвигая неразумные встречные предложения, столкнется с большими рисками

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Евросоюз пытается саботировать новый мирный план урегулирования конфликта на Украине, добившись внесения в него неприемлемых для России изменений. Такое мнение высказал эксперт в области международной политики Эльдар Мамедов в статье для американского портала Responsible Statecraft.

"Как и после саммита [президента США] Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске в августе, европейские лидеры публично выражают поддержку усилиям Трампа по прекращению войны, при этом саботируя любую инициативу, которая отклоняется от их максималистских и недостижимых целей по достижению полной капитуляции России на Украине. Их цель, похоже, заключается не в том, чтобы вести переговоры о выгодном мире, а в том, чтобы вносить правки в американское предложение до тех пор, пока оно станет неприемлемым для Москвы", - говорится в статье, опубликованной в субботу.

По мнению эксперта, Европа стоит перед выбором и в случае, если она продолжит придерживаться своего нынешнего курса, "высмеивая план" США и выдвигая неразумные встречные предложения, столкнется с большими рисками.

Отмечается, что Трамп может убедить Владимира Зеленского, ослабленного коррупционными скандалами, которые затронули его окружение, принять план и тогда Европа останется в стороне от урегулирования конфликта. "Не предложив никакой убедительной альтернативы, кроме продолжения войны, она потеряет влияние и будет вынуждена согласиться с условиями соглашения, в разработке которого не принимала участия", - пишет эксперт.

23 ноября делегации США и Украины на встрече в Женеве согласовали большую часть из предложенного Вашингтоном плана мирного урегулирования, состоящего из 28 пунктов, утверждает агентство РБК-Украина. По его данным, согласованы пункты о численности ВСУ и формате обмена пленными, а также положения о Запорожской АЭС. Новые формулировки этих пунктов издание не приводит.

22 ноября лидеры стран Евросоюза заявили о своем несогласии с рядом положений проекта США и о необходимости его доработки. Американская администрация обещала учесть вопрос обеспечения безопасности стран Евросоюза и НАТО при принятии любого мирного соглашения по Украине, сообщило европейское издание Politico со ссылкой на дипломатов.