Туск: лидеры ЕС считают неприемлемой часть пунктов мирного плана США по Украине

Над представленными "несколько десятков часов назад" 28 пунктами должна быть продолжена работа, заявил премьер-министр Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск © Chancellery of the Prime Minister of Poland via AP

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Лидеры стран Евросоюза расценивают как неприемлемые некоторые из 28 пунктов американского плана по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после неформального саммита ЕС по Украине в Луанде.

"Мало поводов для ура-оптимизма. <...> Существует абсолютное согласие среди европейских лидеров, что над представленными несколько десятков часов назад 28 пунктами должна быть продолжена работа, часть из них неприемлема", - сказал премьер на брифинге, трансляция которого велась на страницах его канцелярии в социальных сетях.

Польский премьер уточнил, что европейских лидеров не устраивает пункт о сокращении численности ВСУ. Кроме того, сам Туск подчеркнул необходимость продолжения санкционного давления на РФ. Премьер также отметил, что из плана был убран пункт о размещении в Польше истребителей стран НАТО в качестве одной из гарантий безопасности для Киева.

24 ноября в Луанде на полях саммита ЕС - Афросоюз состоялась неформальная встреча европейских лидеров по Украине. Главной ее темой стал мирный план по урегулированию российско-украинского конфликта, представленный США.