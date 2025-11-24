Лукашенко считает, что "тягомотина" на Украине закончится в ближайшее время

Белорусский президент призвал "заняться своими делами" после окончания украинского конфликта

МИНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на то, что конфликт на Украине завершится в ближайшее время.

"Закончим эту тягомотину, я думаю, в ближайшее время на Украине и займемся своими делами", - сказал он. Видеофрагмент встречи Лукашенко с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым опубликовал близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого".

Лукашенко упомянул Украину в контексте интенсификации транспортного сообщения между республикой и Россией. "Договорились с президентом [РФ Владимиром] Путиным, что постараемся построить высокоскоростную магистраль [между Москвой и Минском]", - напомнил глава республики.

В сентябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия будет развивать сеть высокоскоростных железнодорожных магистралей, которые протянутся до разных отечественных городов, а также до столицы Белоруссии.