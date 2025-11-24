Туск: в ЕС хотят договориться по активам РФ до конца года

Урегулировать вопрос планируется до саммита Евросоюза в декабре

Премьер-министр Польши Дональд Туск © AP Photo/ Darko Vojinovic

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Лидеры стран Евросоюза полны решимости урегулировать вопрос с замороженными активами России до запланированного на декабрь саммита сообщества. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после неформального саммита ЕС по Украине в Луанде.

"Мы все полны решимости до конца года, а именно до саммита ЕС в декабре, урегулировать вопрос замороженных российских активов", - сказал премьер на брифинге, трансляция которого велась на страницах его канцелярии в соцсетях. "Еще нет окончательного решения, все еще появляются опасения некоторых европейских государств, однако мы сейчас намного ближе к решению, чтобы именно российские финансы, которые хранятся в Европе, использовались для поддержки Украины сейчас и во время ее восстановления", - добавил Туск.

24 ноября в Луанде на полях саммита ЕС - Афросоюз прошла неформальная встреча лидеров стран ЕС по Украине. Ее главной темой стал предложенный США план по урегулированию российско-украинского конфликта.