Еврокомиссия изучает отрицание Холокоста со стороны Grok

Представитель ЕК Тома Ренье также отметил, что Еврокомиссия "изучает новую функцию соцсети X, определяющую местоположение пользователя"

БРЮССЕЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) изучает "антисемитские высказывания и отрицание Холокоста", якобы допущенные ИИ-ассистентом Grok в X. Об этом на брифинге заявил представитель Еврокомиссии Тома Ренье.

"Антисемитские высказывания и отрицание Холокоста - это отрицание европейских ценностей, им нет места в Евросоюзе", - сказал он, подчеркнув, что Еврокомиссия изучает эти действия со стороны Grok.

Он не дал ответа на вопросы журналистов, почему Еврокомиссия "не инициировала экстренное расследование", повторив, что эта проблема "изучается".

Он также отметил, что Еврокомиссия "изучает новую функцию соцсети X, определяющую местоположение пользователя".