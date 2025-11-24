Премьер Литвы: вопрос закрытия границы с Белоруссией стоит на повестке дня

В ближайшее время будет созвано заседание правительственной комиссии по национальной безопасности, заявила Инга Ругинене

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 24 ноября. /ТАСС/. Правительство Литвы рассмотрит вопрос повторного закрытия границы с соседней Белоруссией. Об этом заявила журналистам премьер-министр балтийской республики Инга Ругинене.

"В ближайшее время созову заседание правительственной комиссии по национальной безопасности, на повестку дня будет вынесен вопрос закрытия границы с Белоруссией", - сказала она.

Решение закрыть границу с Белоруссией на месяц было принято правительственной комиссией 29 октября якобы для борьбы с воздушной контрабандой с территории Белоруссии, которая угрожает полетам гражданской авиации. 20 ноября Вильнюс с учетом улучшения ситуации границу открыл. При этом премьер отмечала, что Литва будет следить за положением дел и оставляет за собой право закрыть границу в случае ухудшения ситуации.

На прошлой неделе полеты воздушных шаров с контрабандными сигаретами возобновились. Из-за этого 20 и 23 ноября пришлось закрывать Вильнюсский международный аэропорт.