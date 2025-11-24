ЕС хочет решать вопросы санкций и судьбы российских активов вместе с США

Глава Евросовета Антониу Кошта считает, что эти вопросы требуют полного участия Евросоюза

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Virginia Mayo

БРЮССЕЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Евросоюз выступает за то, чтобы США вместе с ним решали вопрос возможной отмены санкций против РФ и определяли судьбу замороженных на Западе российских активов. Об этом заявил глава Евросовета Антониу Кошта на пресс-конференции по итогам экстренного саммита ЕС по Украине в Анголе.

"Вопросы, касающиеся напрямую Евросоюза, такие как санкции, расширение ЕС или замороженные активы, требуют полного участия Евросоюза в принятии решений", - сказал он. Кошта подчеркнул, что Евросоюз намерен "продолжать предоставлять Владимиру Зеленскому всю возможную поддержку - военную, экономическую и финансовую". Трансляция его выступления вела пресс-служба Еврокомиссии (ЕК).

В свою очередь глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на той же пресс-конференции выступила за то, чтобы не ограничивать численность украинской армии и "сохранить украинский суверенитет и территорию" Украины. Она также заявила, что ЕС настаивает на своей "центральной роли в определении будущего Украины".

Главы Евросовета и Еврокомиссии заявили, что дискуссия по мирному плану по Украине, по их мнению, "развивается в верном направлении, хотя остается еще много вопросов". Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС продолжит пытаться оказать влияние на ход переговоров по Украине. Следующая дискуссия по этой теме состоится во вторник на видеоконференции "коалиции желающих" по Украине.

Практических решений или письменных заявлений на саммите ЕС по Украине не принято.

После этого главы институтов ЕС отправились на плановый саммит ЕС - Африканский союз, который проходит в Луанде.