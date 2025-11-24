Астана обсуждает с Киевом по дипканалам атаки на объекты с сырьем из Казахстана

Официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров ответил на вопрос о действиях в связи с атаками на инфраструктуру

Редакция сайта ТАСС

Здание МИД Казахстана © Vladimir Tretyakov/ Shutterstock/ FOTODOM

АСТАНА, 24 ноября. /ТАСС/. Казахстан доводит до Украины по дипломатическим каналам озабоченность по поводу атак беспилотников на энергетическую инфраструктуру на территории в России, где перерабатываются казахстанские углеводороды. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров.

"Мы на постоянной связи с украинской стороной по этим вопросам. Естественно, мы всегда доводим свою озабоченность. Вы знаете, их (украинский - прим. ТАСС) посол здесь находится, он в курсе этих событий. Но более детально этим вопросом уже занимаются наши коллеги из министерства энергетики, в [компании] "Казмунайгаз", которые конкретно знают, что там происходит. Потому что, с дипломатической точки зрения, мы все, что можно, сделали, а дальше уже технические вопросы", - сказал он, отвечая на вопрос о действиях в связи с атаками на инфраструктуру.

Также Смадияров, коснувшись вопроса о том, доводилась ли казахстанской стороной до сведения Киева информация о последних инцидентах в октябре и ноябре, в том числе под Оренбургом и в Новороссийске, отметил, что она "обязательно доводится".

14 ноября в оперативном штабе Краснодарского края проинформировали, что на нефтебазе на перевалочном комплексе "Шесхарис" в Новороссийске возникло возгорание из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. Пострадавших нет. В Минэнерго Казахстана 17 ноября сообщали, что приемка нефти из республики на терминале в связи с инцидентом не останавливалась.

Ранее в течение 2025 года беспилотные летательные аппараты атаковали и другие энергетические объекты на территории РФ, куда поставляется углеводородное сырье из Казахстана, в частности в октябре в Минэнерго республики сообщали о временном прекращении приема на переработку газа на Оренбургском ГПЗ, затем она была восстановлена.