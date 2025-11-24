India Today: Индия и РФ на саммите в Дели углубят сотрудничество

По оценке телеканала, саммит станет демонстрацией стойкости и долгосрочности особого и привилегированного стратегического партнерства Москвы и Нью-Дели

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 ноября. /ТАСС/. Индия и Россия на запланированном на декабрь саммите в Нью-Дели объявят о новых соглашениях в сферах обороны, энергетики, промышленности и трудовой мобильности, несмотря на давление Запада. Об этом сообщил телеканал India Today.

Как отмечает телеканал, Россия и Индия готовятся к 23-му ежегодному саммиту, который состоится в декабре в Нью-Дели и станет одним из ключевых событий двусторонней повестки. Ожидается, что стороны объявят о нескольких новых соглашений, направленных на расширение сотрудничества в сферах обороны, энергетики, промышленности и трудовой мобильности, несмотря на сохраняющееся давление со стороны западных стран и санкции.

India Today напомнил, что РФ и Индия продолжают наращивать экономическое взаимодействие. По итогам 2024-2025 финансового года двусторонний товарооборот достиг рекордных $68,7 млрд. Телеканал привел одно из заявлений министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара, который подчеркивал, что задача правительств двух стран - "создать условия и задать направление для развития экономической активности".

По оценке India Today, саммит станет демонстрацией стойкости и долгосрочности особого и привилегированного стратегического партнерства Москвы и Нью-Дели.

17 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры с Джайшанкаром, подтвердил, что российско-индийский саммит состоится в Нью-Дели. Точные даты его проведения пока не озвучивались. Известно только, что саммит пройдет в декабре.