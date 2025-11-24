Эрдоган заявил Путину о готовности содействия прямым контактам сторон по Украине

Президент Турции также заверил российского лидера, что турецкая сторона продолжит прилагать усилия для прекращения российско-украинской войны путем достижения справедливого и прочного мира

АНКАРА, 24 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, что республика готова содействовать всем инициативам, которые помогут прямым контактам между РФ и Украиной.

"Президент Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией, война между Россией и Украиной, а также региональные и глобальные проблемы. Наш президент заявил, что Турция готова, как и прежде, вносить свой вклад во все дипломатические инициативы и содействовать планам, которые будут способствовать прямым контактам между сторонами и проложат путь к прочному миру в нашем регионе", - говорится в заявлении администрации турецкого лидера.

В ходе переговоров Эрдоган также заявил, что "Турция продолжит прилагать усилия для прекращения российско-украинской войны путем достижения справедливого и прочного мира".