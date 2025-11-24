На юге Японии военные базы США могут остаться без воды

Причиной стал прорыв водопровода в префектуре Окинава

ТОКИО, 24 ноября. /ТАСС/. Военные базы и жилье для служащих корпуса морской пехоты США в префектуре Окинава на юге Японии могут остаться без воды из-за аварии на водопроводе, которая произошла минувшей ночью. Об этом сообщила пресс-служба корпуса.

"Управление инфраструктуры тихоокеанских объектов корпуса морской пехоты США следит за крупной аварией на водопроводе в центральной части Окинавы. <...> Базы корпуса морской пехоты, жилые кварталы за их пределами и коммерческие объекты могут столкнуться со сбоями в подаче воды", - говорится в заявлении в X.

Ранее газета Yomiuri Shimbun сообщала, что как минимум 17 населенных пунктов в префектуре Окинава могут остаться без воды из-за прорыва водопроводной трубы, проложенной почти 60 лет назад. В результате перебои с водоснабжением ожидаются в 11 муниципалитетах, еще в 6 отключение воды коснется лишь части населенных пунктов. По данным телеканала NHK, в столице префектуры Наре без воды рискуют остаться около 200 тыс. человек, или 60% населения города. Всего авария может затронуть около 370 тыс. домовладений в разных частях префектуры.

Компания Okinawa Urban Monorail, которая управляет единственной линией монорельса в префектуре, на фоне аварии запретила пассажирам использовать уборные на части станций. Кроме того, будут временно закрыты некоторые кафе и горячие источники.

Авария произошла около 03:00 по местному времени (21:00 мск 23 ноября). По информации газеты Yomiuri Shimbun, поврежденную трубу проложили еще в 1967 году. Ведутся восстановительные работы, а людей просят экономить воду. Власти префектуры уверяют, что подача воды будет восстановлена утром 25 ноября.