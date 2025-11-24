Венесуэла назвала ложью объявление "Картеля солнц" террористической организацией

США сделали это, чтобы "оправдать незаконную, нелегитимную интервенцию против Венесуэлы в классическом американском стиле смены режима", заявил глава МИД Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто

КАРАКАС, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Венесуэлы назвали "нелепой ложью" решение госсекретаря США Марко Рубио объявить несуществующий наркокартель "Картель солнц" террористической организацией. Об говорится в заявлении министерства иностранных дел Боливарианской Республики, опубликованном в Telegram-канале главы внешнеполитического ведомства Ивана Хиля Пинто.

"Боливарианская Республика Венесуэла категорически, решительно и безоговорочно отвергает новую нелепую ложь госсекретаря США Марко Рубио, который объявил несуществующий [наркокартель] "Картель солнц" террористической организацией, повторив тем самым гнусную и подлую ложь, чтобы оправдать незаконную, нелегитимную интервенцию против Венесуэлы в классическом американском стиле смены режима", - указал МИД. В заявлении подчеркивается, что "венесуэльский народ сплочен и един как никогда ранее".

Венесуэла "призывает правительство США изменить неадекватную политику агрессии и угроз, которую категорически отвергает народ США". Эта политика, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Боливарианской Республики, негативно влияет на развитие народов Карибского бассейна, а также не способствует реальной борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. Руководителем несуществующего "Картеля солнц" Белый дом объявил президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Под предлогом борьбы с наркотрафиком ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку и более 16 тыс. военнослужащих. С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли 76 человек.

Американские СМИ неоднократно сообщали, что Соединенные Штаты в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей на территории Венесуэлы.