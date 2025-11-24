Сийярто: Украина и ЕС еще больше проиграют, если не примут план США

В дальнейшем ситуация для них будет только ухудшаться, отметил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии

БУДАПЕШТ, 24 ноября. /ТАСС/. Украина и Евросоюз проиграют еще больше, если не примут новый план США, поскольку в дальнейшем ситуация для них будет только ухудшаться. Уверенность в этом выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя американские предложения по урегулированию украинского конфликта.

"Украина уже многое потеряла в этой войне, Европа многое потеряла из-за реакции Брюсселя на эту войну, поэтому пришло время положить всему этому конец. Если европейцы не поддержат это мирное соглашение, то ситуация только ухудшится", - сказал глава МИД на встрече с венгерскими журналистами в Брюсселе после совещания Совета ЕС по вопросам торговли.

"Лучше уже не будет, потому что ситуация ухудшается с каждым днем. Ухудшается с точки зрения угрозы эскалации конфликта, безопасности Европы, с экономической и гуманитарной точки зрения, а также с точки зрения целостности территории Украины", - уточнил Сийярто, выступление которого транслировал телеканал М1.

По его словам, в дальнейшем ситуация для Украины и Европы "будет еще хуже, потому что угроза расширения военных действий будет возникать каждый день, погибнет еще больше людей, будет еще больше разрушений, а европейской экономике и безопасности будет нанесен еще больший ущерб".

Министр считает, что условия для заключения мирной договоренности с каждым днем будут только усложняться, поэтому в интересах Украины и ЕС как можно скорее согласиться с предложениями США. "Пришло время принять сделку", - заключил Сийярто.