Орбан: саммит ЕС показал, что его лидеры хотят продолжать войну на Украине

Премьер-министр Венгрии сообщил, что Евросоюз намерен продолжить оказание финансовой и военной помощи Киеву, хотя "у него нет ни цента на поставки военной техники на Украину"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © AP Photo/ Andreea Alexandru

БУДАПЕШТ, 24 ноября. /ТАСС/. Экстренный саммит Евросоюза подтвердил, что его лидеры хотят продолжать вооруженный конфликт на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, принимавший в режиме видеоконференции участие в совещании сообщества, которое состоялось в Луанде.

"Эта встреча только что закончилась. Мы рассмотрели мирный план из 28 пунктов, представленный Америкой. Возникает тысяча вопросов. После сегодняшней видеоконференции я могу сказать одно точно. Европейский союз хочет продолжать войну", - отметил Орбан в видеообращении, которое транслировал телеканал М1.

Он также сообщил, что ЕС намерен продолжить оказание финансовой и военной помощи Киеву, хотя "у него нет ни цента на поставки военной техники на Украину". "У него нет ни цента на финансирование украинских операций, и у него нет ни малейшего представления, как получить эти деньги", - добавил глава правительства.

По его словам, Брюссель по-прежнему рассчитывает получить необходимые средства на поддержку Украины за счет бюджетов стран ЕС. Венгрия неоднократно заявляла, что участвовать в этом не будет. "Мы не готовы жертвовать будущим наших внуков, чтобы финансировать войну, в которой невозможно победить", - подчеркнул Орбан.

Экстренный саммит ЕС состоялся в столице Анголы, поскольку ранее там было запланировано совещание Европейского и Африканского союзов. Глава Евросовета Антониу Кошта пригласил туда лидеров всех 27 стран ЕС, чтобы срочно обсудить новый план США по урегулированию конфликта на Украине.