Председательство в ПАЧЭС перешло от Болгарии к Грузии

Вице-спикер болгарского парламента Драгомир Стойнев подчеркнул необходимость развития сотрудничества между Европарламентом и ПАЧЭС

СОФИЯ, 24 ноября. /ТАСС/. Болгария передела Грузии председательство в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС). Соответствующая церемония прошла в болгарской столице на 66-й сессии Генеральной ассамблеи ПАЧЭС.

"Верю, что диалог и сотрудничество ведут к стабильности. В этом смысле Грузия принимает председательство в ПАЧЭС и ответственно заявляет, что сделает все необходимое для развития организации. Сегодня, несмотря на многочисленные вызовы, необходимо объединить усилия для сотрудничества во всех областях, чтобы сделать наш регион стабильнее, безопаснее, обеспечить его развитие. Важным условием для этого является мир", - сказал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, принимая эстафету председательства. Его высказывания приводит Болгарское телеграфное агентство.

"Черноморский регион - это географическое пространство, богатое природными ресурсами, стратегически расположенное, это быстро развивающийся рынок, играющий ключевое значение для обеспечения энергетических и транспортных потоков. Это реальный инструмент для строительства лучшего будущего для наших граждан", - сказал вице-спикер болгарского парламента Драгомир Стойнев. Он подчеркнул необходимость развития сотрудничества между Европарламентом и ПАЧЭС.

Российские официальные лица в мероприятии ПАЧЭС участие не принимали, сообщили ТАСС в посольстве РФ в Болгарии.

ПАЧЭС создана в 1993 году по инициативе России и Турции. В ее состав входят делегации парламентов 13 государств, однако в последние годы организация превратилась в политизированную структуру, и в конце 2022 года РФ приняла решение отказаться от выплаты взносов в ее бюджет до нормализации ситуации.