В Молдавии суд заново рассмотрит дело по обвинению Додона в получении взятки

Молдавская Высшая судебная палата пересмотрит инцидент с публикацией видеосъемки, на которой экс-президента республики якобы пытались подкупить

КИШИНЕВ, 24 ноября. /ТАСС/. Высшая судебная палата Молдавии решила заново рассмотреть дело о публикации видеосъемки, на которой якобы пытались дать взятку бывшему президенту, лидеру крупнейшей оппозиционной Партии социалистов Игорю Додону.

"Уголовное дело, в рамках которого обвиняется бывший президент Додон, будет возобновлено заново", - сообщил телеканал ТВР-Молдова. Со своей стороны адвокат экс-президента Петр Балан сказал журналистам, что прокомментирует это решение только после заседания суда. "Да, мы знаем, что будет судебное заседание, нас вызвали на завтра. Вы увидите, что в коллегии другой судья", - пояснил он.

Скандал вокруг этого эпизода возник еще в 2019 году после публикаций видеозаписей со скрытой камеры, которые были сделаны бывшим лидером Демократической партии олигархом Владимиром Плахотнюком в его офисе, где он обсуждал с тогдашним президентом Додоном ситуацию в стране после парламентских выборов. На записи олигарх пытается передать Додону черный пакет, в котором якобы были деньги. Хотя Додон пакет не взял, сторонники президента Майи Санду обвинили его в коррупции. В 2022 году, после того как Додон проиграл выборы Санду, по этой видеозаписи Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело. Однако следствие не выявило элементов преступления, и суд Кишинева отказался его рассматривать. К тому времени Додон уже провел полгода под домашним арестом по обвинению в государственной измене, коррупции и другим тяжким обвинениям, которые так и не были доказаны.

Бывший президент заявил, что обвинения против него сфабрикованы по заказу Санду, чтобы отвлечь население от провалов в управлении страной и стремительно ухудшающейся ситуации в экономике. С тех пор состав коллегии судей менялся как минимум семь раз, были рассмотрены практически все эпизоды, опрошены свидетели, но это не повлияло на ход судебного разбирательства. Юристы считают, что возобновление процесса с нуля может затянуть его еще на несколько лет.

История со скандальной видеозаписью снова стала актуальна осенью 2025 года, после того как сбежавший в 2019 году из страны Плахотнюк был задержан в Греции и экстрадирован в Кишинев. Перед прошедшими в сентябре выборами в парламент бывший президент Молдавии Владимир Воронин, Партия коммунистов которого создала Патриотический блок с социалистами, заявил в эфире молдавского телевидения о том, что Додон якобы получил деньги от Плахотнюка. Затем он сам опроверг это заявление, пояснив, что хотел разыграть подконтрольного Санду журналиста.