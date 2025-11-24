На Украине заявили, что плана США из 28 пунктов в прежнем виде уже не существует

Окончательные решения по наиболее спорным вопросам, заявил член делегации Украины на переговорах в Женеве Александр Бевз, примут президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский

ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Член делегации Украины на переговорах в Женеве, советник руководителя офиса Владимира Зеленского Александр Бевз утверждает, что "плана из 28 пунктов в том виде, в каком его все видели, больше не существует". Об этом он написал в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Записью поделился другой советник главы офиса Сергей Лещенко в своем Telegram-канале.

Бевз также написал, что на переговорах с США 23 ноября обсуждался каждый пункт плана, "часть пунктов была исключена, часть - заменена". Окончательные решения по наиболее спорным вопросам, добавил он, примут президент США Дональд Трамп и Зеленский.

23 ноября США и Украина провели консультации по мирному плану Вашингтона. Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшую встречу "самой продуктивной" за все время конфликта. Позже издание Politico со ссылкой на источник сообщило, что переговоры прошли в напряженном ключе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет открытость к переговорам по вопросам украинского урегулирования, однако никакой конкретики относительно таких контактов с США к настоящему времени нет. На этой неделе переговоры между Москвой и Вашингтоном не запланированы. Россия пока не получала официального текста версии американского плана, скорректированного по итогам консультаций США и Украины в Женеве.