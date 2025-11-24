Си Цзиньпин: Китай поддерживает все усилия для достижения мира на Украине

Председатель КНР выразил надежду, что все стороны продолжат сокращать свои разногласия

Председатель КНР Си Цзиньпин © Leah Millis/ Pool Photo via AP

ПЕКИН, 24 ноября. /ТАСС/. Китай поддерживает все усилия в направлении достижения мира на Украине. Об этом, как сообщает агентство Xinhua, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

"Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира. Надеется, что все стороны продолжат сокращать свои разногласия, как можно скорее достигнут справедливого, прочного и имеющего обязательную силу мирного соглашения для устранения коренных причин кризиса", - сказал китайский лидер.