WP: США сократили план по Украине с 28 до 19 пунктов

Источники газеты утверждают, что окончательное число пунктов еще не согласовано

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Американский план по урегулированию конфликта на Украине по итогам переговоров в Женеве был сокращен с 28 до 19 пунктов, однако Вашингтон по-прежнему считает именно его основной для дальнейших переговоров. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

По словам ее источников, после встречи представителей США и Украины проект документа "к понедельнику сократился с 28 пунктов до 19". По сведениям издания, "окончательное число пунктов еще не согласовано", однако стороны "по-прежнему берут за основу первоначальное американское предложение, а не отдельный европейский проект документа", который был распространен в выходные.

Источник отметил, что США считают полезными предложения европейских союзников. Вместе с тем, по его словам, Вашингтон по-прежнему считает, что дальнейшие консультации нужно вести на основе первоначального американского плана.

23 ноября США и Украина провели консультации по "мирному плану" Вашингтона, состоящему из 28 пунктов. Госсекретарь Марко Рубио назвал прошедшую встречу "самой продуктивной" за все время конфликта. Украинские СМИ сообщали, что Вашингтон и Киев смогли согласовать большую часть плана. Как указывал Рубио, США согласились выделить в отдельный переговорный трек пункты о европейской интеграции Украины и ее членстве в НАТО.

Согласно публикациям западной прессы, первоначальная версия американского "мирного плана" предполагала отказ Украины от вступления в НАТО и обязательство альянса не интегрировать Киев, а также признание США и другими странами суверенитета РФ над Крымом и Донбассом, вывод украинских формирований с территорий Донецкой Народной Республики, госстатус русского языка на Украине, ограничение численности украинской армии и снятие антироссийских санкций. Лидеры Евросоюза выражали несогласие с рядом пунктов и заявили о начале разработки контрпредложений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет открытость к переговорам по вопросам украинского урегулирования, однако никакой конкретики относительно таких контактов с США к настоящему времени нет. На этой неделе переговоры между Москвой и Вашингтоном не запланированы. Россия пока не получала официального текста версии американского плана, скорректированного по итогам консультаций США и Украины в Женеве.